Hotspot svuotato? E' durato poco, anzi pochissimo: 4 sbarchi con 121 persone in neanche due ore

E' durato poco, anzi pochissimo, il tentativo di svuotare l'hotspot di contrada Imbriacola a Lampedusa. Appena stanotte, dopo una raffica di trasferimenti con motovedette, traghetti e l'andirivieni della nave San Marco della Marina militare, nella struttura erano rimasti in 145. Tutti già identificati dai poliziotti che, negli ultimi giorni, si sono letteralmente massacrati di lavoro per consentire il rapido spostamento di quasi tutti i 1.878 presenti nella giornata di venerdì. Come era prevedibile, visto che le condizioni del mare sono tornate ad essere più che buone, le traversate sono riprese. E nel giro di neanche due ore è stata registrata una micro-raffica di sbarchi.

Ore 15,16. Sono 121 i migranti arrivati, nell'arco di neanche un paio d'ore, con quattro diverse imbarcazioni, a Lampedusa. Due sono stati portati al Poliambulatorio perché non stanno bene. A 38 miglia dalla costa, la motovedetta Cp319 della Guardia costiera ha soccorso una lancia di 7 metri, partita da Sfax in Tunisia, con a bordo 24 migranti, fra cui 8 donne e 1 minore accompagnato. Hanno dichiarato di essere originari di Mali, Costa d'Avorio, Camerun, Guinea e Burkina Faso. A 11 miglia, una motovedetta delle Fiamme gialle ha agganciato un barcone di 8 metri, partito da Cheba in Tunisia, con 41 sedicenti tunisini e palestinesi. La stessa motovedetta, poco prima a 12 miglia, aveva soccorso un barchino con 12 tunisini. Ben 44, di cui 2 sono stati portati al Poliambulatorio, i migranti soccorsi - ed è stato il quarto sbarco - da un'unità della Capitaneria. Erano su un'imbarcazione di 10 metri, partita da Zuara in Libia, e hanno riferito di essere originari di Bangladesh, Burkina Faso, Egitto, Repubblica Centroafricana, Camerun, Sierra Leone e Costa d'Avorio. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola che era stato praticamente svuotato appena stanotte, erano rimasti solo 145 migranti. Adesso le presenze salgono a 264.

Ore 15. "Questa mattina mi sono recato in visita a Lampedusa per verificare le condizioni all'interno dell'hotspot che fino a due giorni fa ospitava in condizioni disumane quasi 2.000 immigrati, a fronte di una capienza massima di 350 persone. Ho portato la mia vicinanza e il mio ringraziamento agli operatori, ai militari e alle forze di Polizia che lavorano all'interno del centro e agli uomini impegnati nel pattugliamento delle nostre acque territoriali". Così, nel corso di un sopralluogo a Lampedusa, il deputato della Lega per Salvini Premier On. Eugenio Zoffili, presidente della Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione. "Purtroppo - aggiunge Zoffili - ho constatato con i miei occhi durante un sopralluogo al molo Favaloro che gli arrivi proseguono senza sosta: solo questa mattina ho assistito di persona insieme al nuovo vicesindaco di Lampedusa, Attilio Lucia, a tre diversi sbarchi coi quali sono approdati sull'isola un centinaio di clandestini. Non è difficile prevedere che nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con condizioni di mare favorevoli, l'hotspot di contrada Imbriacola si riempirà di nuovo velocemente. È mia intenzione tornare presto qui sull'isola, insieme ai colleghi della Bicamerale, affinché si rendano conto anche loro della situazione reale. Al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - conclude il deputato - dico che così non si può andare avanti. Le scene ignobili che abbiamo visto tutti nei giorni scorsi non si devono ripetere, questa non è accoglienza, è una vergogna che deve finire".

Ore 9. Sono 145 i migranti rimasti, al momento, all'hotspot di Lampedusa che, venerdì, era arrivato ad ospitare 1.878 persone a fronte di 350 posti disponibili.

Stanotte, dopo un'intera giornata di trasferimenti fatti a piccoli gruppi da contrada Imbriacola al porto, la nave San Marco della Marina militare, con a bordo 787 migranti, ha levato l'ancora dalla rada di Lampedusa ed è partita per Pozzallo. Nella struttura di primissima accoglienza, dopo un autentico tour de force da parte dei poliziotti che hanno identificato e fotosegnalato tutti gli ospiti, sono quindi rimaste 145 persone. In mattinata, 10 migranti - scortati dalla polizia - verranno caricati su un volo charter e verranno trasferiti a Potenza da dove saranno poi espulsi.

(Aggiornato alle ore 15,30)