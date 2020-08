Lampedusa, Martello: "Nel centro di accoglienza inaccettabile sovraffollamento"

"Lampedusa ha bisogno di risposte concrete ed immediate da parte del governo nazionale: è indispensabile avviare immediatamente i trasferimenti per ripristinare condizioni di sicurezza, innanzitutto sanitaria, nel Centro di accoglienza che continua a vivere una situazione inumana di inaccettabile sovraffollamento".

Dopo una giornata convulsa e ricca di reazioni della politica dopo la firma da parte del Governo regionale di una discussa ordinanza che da domani dovrebbe vedere il trasferimento dalla Sicilia (verso dove?) di tutti i migranti presenti sul territorio regionale, è il sindaco di Lampedusa Salvatore Martello a chiedere per l'ennesima volta al Governo nazionale di intervenire.

"Il centro - spiega - deve essere adeguatamente sorvegliato dalle forze dell’ordine per impedire che i migranti ospitati escano dalla struttura, violando le disposizioni legate all’emergenza Covid. Bisogna inoltre rimuovere le imbarcazioni ammassate al molo Favaloro, e servono misure di sostegno alla popolazione ed alla marineria locale, che stanno pagando un prezzo altissimo legato all’emergenza umanitaria unita a quella sanitaria".

Martello, nel ricordare tutti i governi susseguitisi nel tempo e quanto avvenuto sull'isola, spiega che "negli ultimi dodici anni, da quando il tema dei flussi migratori e degli sbarchi ha assunto un rilievo politico e mediatico determinante, nessuno dei governi che si sono succeduti, a prescindere dal colore politico e dai partiti che li hanno sostenuti, ha saputo trovare una soluzione vera e concreta, soluzione che (e questa sì, è una mia opinione) non può e non deve in ogni caso prescindere dal rispetto dei diritti umani e delle regole internazionali, che stabiliscono che non si può in alcun caso negare assistenza e soccorso a chi è in mare ed è in pericolo di vita".

Il primo cittadino si smarca dalle accuse, ricordando che lui non ha "alcun potere di stabilire le regole dell'accoglienza" né "responsabilità nella gestione del centro di accoglienza" e invoca "responsabilità politica ed istituzionale" con il coinvolgimento delle "istituzioni nazionali, europee ed internazionali in un percorso nuovo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Faccio appello a tutti coloro i quali, oggi, in Italia ed in Europa hanno un ruolo di responsabilità politica ed istituzionale - mettiamo da parte l’odio, le paure, le peculazioni di partito ed iniziamo a far sì che Lampedusa da problema possa diventare luogo di confronto e di soluzione su un tema, quello dei flussi migratori, che non può essere cancellato, ma deve essere davvero governato. Nell’interesse di tutti, e nel rispetto dei diritti dei migranti, così come nel pieno rispetto dei diritti delle cittadinanze locali, in particolare dei territori di frontiera".