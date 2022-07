Sbarchi di migranti e hotspot al collasso, vicesindaco Lampedusa si rivolge a Salvini

"Nell?hotspot di Lampedusa si contano 1.600 immigrati (in realtà il numero è lievitato: sono 1.798 ndr.) nonostante i posti disponibili siano 300 e, nelle ultime ore, gli sbarchi si sono moltiplicati: quasi 200 persone approdate anche ieri (in realtà, con 10 approdi, sono giunti in 529 ndr.). Dall?inizio dell?anno gli arrivi hanno sfondato quota 30mila: nello stesso arco temporale, nel 2021, erano sotto i 23mila. Una situazione così drammatica che ha spinto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino a chiedere un incontro urgente al ministro dell?Interno Luciana Lamorgese: il Viminale ha dato disponibilità solo a fine mese". Lo ha scritto il vice sindaco, nonché assessore al Territorio e Ambiente Attilio Lucia (Lega) che è in stretto contatto con Matteo Salvini. Il leader del partito ha annunciato: ?Presto sarò sull?isola?.

?Viviamo di turismo, la situazione è insostenibile. Il ministro deve dare risposte? - dice Lucia.

"Venerdì prossimo, 15 luglio, Salvini sarà ancora nell?aula bunker dell?Ucciardone a Palermo per il caso Open Arms: rischia fino a 15 anni di carcere per aver contrastato l?arrivo di migranti".

Il ministro: "Affollamenti hotspot inevitabili"

"Certamente siamo sotto pressione, cercheremo di fare il massimo per evitare affollamenti negli hotspot che purtroppo sono inevitabili". Lo ha detto - secondo quanto riporta l'Adnkronos - la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese a margine del convegno 'La sanità della polizia di Stato 3.0' organizzato in occasione dei 60 anni de servizio sanitario della polizia, rispondendo sui flussi dei migranti e sugli affollamenti negli hotspot. "Quello dei migranti - ha aggiunto - è un problema che ogni estate si ripropone e che riguarda non solo l'Italia ma anche altri paesi, soprattuto alcuni Paesi del Mediterraneo che subiscono una forte pressione migratoria. In Europa abbiamo ottenuto un risultato storico ovvero di far aderire 18 Paesi dell'Unione europea più tre paesi associati a un piano di relocation approvato dal consiglio europeo. È la prima volta che si parla di un principio di solidarietà".