Ribera, il reparto di malattie infettive prende il "volo": via a percorsi di diagnosi e cura specifici per pazienti affetti da Hiv

Importante passo in avanti da parte dell'Asp di Agrigento nella diagnosi, nel trattamento e nella presa in carico di pazienti affetti da Hiv e Aids.

La direzione strategica aziendale è infatti adotterà il nuovo percorso diagnostico terapeutico assistenziale previsto per le due gravi malattie dalla Regione Siciliana e realizzato dall'Università Bocconi in collaborazione con la sezione Simit della Regione Sicilia.

Nell’adozione dei nuovi protocolli svolgerà un ruolo centrale, ovviamente, la neonata Unità operativa complessa di malattie infettive e tropicali dell’ospedale “Fratelli Parlapiano” di Ribera diretta da Giuseppe Rotondo.

“Passi in avanti sono stati compiuti dall’infettivologia agrigentina - afferma Rotondo - anche nelle metodiche diagnostiche grazie alla recente introduzione dell’uso di particolari pannelli sindromici di biologia molecolare che consentono di effettuare rapidamente, nel giro solo di qualche ora, la diagnosi microbiologica delle infezioni. Si tratta di un risultato importante perché, come ampiamente riscontrato, in alcuni pazienti, ad esempio quelli settici, la tempestività delle cure riduce sensibilmente il tasso di mortalità”.

Nonostante alcune difficoltà dovute alla permanenza di casi di ricoveri da covid-19 così come alla carenza di personale nonostante l’intendimento direzionale di reclutare nuovi infettivologi anche tramite un “avviso aperto”, il reparto di Ribera - come ci dice ancora il primario Rotondo - “riesce a garantire centinaia di consulenze specialistiche per i degenti di tutti gli ospedali della provincia e, grazie alla fattiva collaborazione con il personale medico ed infermieristico della UOC di medicina, vengono ricoverati pazienti per sepsi, per infezioni da germi multi-resistenti, per osteomieliti, per endocarditi, rickettsiosi e una vasta ulteriore gamma di patologie. A Ribera, nel corso della prossima settimana sarà attivato anche un servizio di day hospital utile all’implementazione delle prestazioni infettivologiche in provincia”.