Da Madrid alla Posta di Agrigento: bloccati 3 panetti di hashish e denunciato 40enne

Da Madrid ad Agrigento. Un pacco - con tre panetti di hashish, dal peso di 300 grammi, e una modica quantità di marijuana - è stato intercettato, stamattina, in un ufficio postale privato di Agrigento e l'agrigentino, un quarantenne, che lo ha ritirato è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura. L'ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ancora una volta, così come è già accaduto in passato, i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento sono riusciti a "stanare" un giro di "roba" dalla Spagna. Droga che questa volta non doveva essere recapitato a domicilio, con la consegna da parte di corrieri. Ma semplicemente, banalmente, con la Posta.

I carabinieri tenevano però d'occhio il quarantenne agrigentino. E quando ha ritirato il pacco, subito è stato bloccato e controllato. Eseguita anche una perquisizione domiciliare che pare abbia dato esito positivo.