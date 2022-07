"Trovato con dosi di hashish e un gruzzoletto di soldi", nei guai un diciannovenne

Diciannovenne, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, viene trovato in possesso di nove grammi di hashish, già suddiviso in dosi, e di 217 euro. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri della stazione di Villaseta hanno denunciato il giovane alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Il controllo, ad opera dei militari dell’Arma, è stato effettuato in via Ludovico Ariosto. Subito, i carabinieri hanno optato per una perquisizione personale durante la quale sono, appunto, saltate fuori le due dosi di hashish – per un totale di nove grammi – e le 217 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio. Tanto la droga, quanto i contanti sono stati, naturalmente, sequestrati. Il diciannovenne agrigentino, disoccupato, è stato invece deferito. I controlli nel rione satellite – una realtà complicata – di Villaseta andranno avanti anche nei prossimi giorni e settimane. E’ da mesi, a dire il vero, che i carabinieri della stazione e quelli Nor – tutti coordinati dal comando compagnia di Agrigento – non abbassano minimamente l’attenzione su Villaseta dove, appunto, sono stati messi a segno arresti e denunce. E non soltanto per “faccende” relative allo spaccio di stupefacenti.