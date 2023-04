"Trovati in possesso di hashish lungo le vie del centro storico", denunciati due venticinquenni

Sono stati trovati in possesso di 90 grammi di hashish e la somma di 150 euro. Due venticinquenni gambiani, entrambi operai e in possesso del permesso di soggiorno, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. L'ipotesi di reato è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due giovani immigrati sono stati controllati, nei giorni scorsi, in centro storico ad Agrigento, dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile. Scovata la droga e i soldi, è seguita la perquisizione domiciliare: in viale Cannatello. E nell'abitazione dei due, i militari dell'Arma hanno trovato, e sequestrato, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della "roba".

Ancora una volta, il controllo per la prevenzione e repressione dello spaccio - ad Agrigento - ha prodotto i suoi risultati.