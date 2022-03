"In centro con 19 dosi di hashish", finisce nei guai un trentasettenne

E’ stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, suddiviso in ben 19 dosi. E’ per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri di Licata hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un marocchino trentasettenne residente da tempo nella città del Faro.

I militari dell’Arma del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Licata, avendo sentore che l’immigrato potesse avere con sé della “roba” da spacciare, hanno fatto scattare la perquisizione in corso Roma, laddove, appunto, l’uomo, con nonchalance, si aggirava. La verifica ha dato esito positivo: sono state ritrovate le 19 dosi di hashish, per un peso complessivo di 10 grammi. Lo stupefacente è stato, naturalmente, subito sequestrato e verrà sottoposto alle analisi di rito per stabilire la qualità della sostanza. L’immigrato è stato invece denunciato, alla Procura della Repubblica, in stato di libertà. I controlli dei carabinieri – a Licata – proseguiranno, naturalmente, per prevenire e reprimere l’allarmante fenomeno dello spaccio di droga.