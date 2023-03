"Trovati con hashish e marijuana": scattano tre arresti, c'è anche una donna

Sono stati trovati in possesso di poco meno di 100 grammi di hashish e qualche grammo di marijuana. Sono "incappati" in un controllo, eseguito dai carabinieri di Sciacca, lungo la statale 115, in località San Bartolo, e sono stati arrestati. A finire nei guai - l'accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio - sono stati un uomo di 51 anni e una donna di 55 di Partanna e un gambiano di 25 anni. Proprio quest'ultimo - stando all'accusa - avrebbe nascosto la droga.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno di Sciacca, gli indagati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.