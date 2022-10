"Due velieri buttavano 'fumo' a mare ... dice che lo hanno preso pure i saccensi e i mazaresi": le intercettazioni che diedero l'input all'inchiesta

“Ma tutti l'hanno portato a terra … Più di 300 chili … lo hanno preso loro .. dice che l’hanno preso pure i saccensi, l’hanno preso i mazaresi. Un bordello … dice che due velieri erano che buttavano fumo a mare”. E’ l’una di notte del 21 agosto del 2019 quando, sull’autovettura di Riccardo Volpe (posto ai domiciliari con braccialetto elettronico) venivano registrate – nell’ambito dell’inchiesta antidroga “Fish&Drug” – queste parole. A pronunciarle un empedoclino dopo che Riccardo Volpe aveva – stando all’accusa – detto: “Appena ci rompiamo la minchia, prendiamo e lo andiamo a prendere un poco...ci andiamo ("molliamo") prendiamo qualche valigetta e la mettiamo da parte”.

“Uno l’hanno preso a Palermo carico …”. Riccardo Volpe – stando alle intercettazioni, ipotizza: “E questo era quello che doveva passare … uhm .. due l’hanno buttato a mare perché, per fare passare quello di là … Ma noi tanto l'abbiamo capito dov'è!”. Parole che per la Procura – il fascicolo è stato coordinato dal procuratore capo, facente funzione, Salvatore Vella e dal sostituto Sara Varazi – sono “ulteriore conferma dell’attività di pescaggio effettuata dai membri della famiglia Volpe della sostanza stupefacente dispersa in mare”. Sono state 17 le misure cautelari, fra carcere, domiciliari, obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla Pg, che sono state eseguite – in base all’ordinanza firmata dal gip Francesco Provenzano – dai poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle che, assieme alla Capitaneria di porto, si sono occupati dell’attività investigativa sul campo. Un’inchiesta che si è avvalsa anche di sistemi di videosorveglianza e cimici collocate anche al porto.