Si aggira lungo via Manzoni con aria sospetta, perquisito e trovato con hashish: denunciato

E’ stato ritenuto sospetto e per questo subito controllato, mentre si aggirava lungo via Manzoni ad Agrigento. Un ventitreenne gambiano è stato trovato in possesso di una decina di grammi di sostanza stupefacente, hashish nello specifico, e per questo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Ad effettuare il controllo sull’identità che ha permesso d’accertare che si trattava di un immigrato già noto per spaccio, seguito da perquisizione personale, sono stati, nella serata di mercoledì, i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti si sono subito insospettiti, effettuando un giro di controllo lungo via Manzoni, a causa dell’atteggiamento del giovane migrante. Hanno deciso dunque per una perquisizione ed effettivamente ci avevano visto giusto visto che è saltata subito fuori la “roba”. A carico del ventitreenne gambiano è stata formalizzata la denuncia per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre l’hashish è stato posto sotto sequestro e verrà sottoposto ad esame qualitativo nelle prossime ore.