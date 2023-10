"Trovato in possesso di una dose di hashish": 47enne segnalato alla Prefettura

E' stato trovato in possesso - durante un controllo degli agenti del commissariato di Licata - di una modica quantità di hashish. Ha 47 anni il licatese che è stato segnalato alla Prefettura di Agrigento quale consumatore di stupefacenti. La "roba", ritenuta per uso personale, è stata naturalmente subito sequestrata.

Vanno avanti, molto spesso in silenzio, i controlli - da parte della polizia - per prevenire e reprimere tanto lo spaccio di stupefacenti quanto il consumo. In quest'ultimo caso, il quarantasettenne licatese verrà invitato adesso a seguire un percorso di recupero.