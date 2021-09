"Panetto di hashish, coltellaccio e materiale per confezionare dosi": arrestato 34enne

Si tratta di un marocchino disoccupato. Da qualche giorno veniva tenuto d'occhio dai carabinieri che hanno, ad un certo punto, deciso per una perquisizione domiciliare

E' stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un marocchino trentaquattrenne, disoccupato, è stato arrestato dai carabinieri di Raffadali.

I militari dell'Arma già da qualche giorno tenevano d'occhio l'immigrato. Nel pomeriggio di ieri è stata decisa la perquisizione domiciliare ed è proprio durante questa ispezione che è stato trovato un panetto di hashish di circa 45 grammi, oltre ad un coltello serramanico verosimilmente utilizzato per suddividere la sostanza in dosi. Trovato e sequestrato anche diverso materiale ritenuto idoneo per il confezionamento della "roba".

La droga e il materiale sono stati sequestrati, mentre l’uomo - su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d'inchiesta immediatamente aperto, - è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.