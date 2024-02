Ha navigato in solitudine sul fiume Platani per realizzare un documentario: rientrato il velista Andrea Barbera

E’ previsto alle 11 di oggi, venerdì 16 febbraio, il rientro del navigatore solitario Andrea Barbera, il velista agrigentino che ha attraversato il fiume Platani in 4 giorni su una tavola sup. Scopo dell’iniziativa era quello di esplorare la riserva naturale orientata per portare a termine il progetto denominato “Halykos Project”, al termine del quale sarà realizzato un docu-film da divulgare nelle scuole sull’importanza degli sport outdoor a contatto con la natura.

Il progetto ha anche una valenza scientifica dato che è in collaborazione con Arpa e Marevivo Sicilia. Verrà infatti condotto uno studio dettagliato attraverso dei campionamenti effettuati da Barbera lungo il fiume Platani. Servirà ad avere un quadro chiaro e preciso sullo stato di salute del fiume e delle specie faunistiche. Ma anche per sapere se è presente qualcosa che può minacciare la salute del fiume. Al termine di questo studio il materiale verrà divulgato, anche in questo caso, in tutte le scuole della Sicilia per sensibilizzare i giovani sull’importanza degli ecosistemi naturali, inclusi i corsi d’acqua.