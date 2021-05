Ha travolto un poliziotto: ha 16 anni il denunciato, elevate multe per 6.200 euro

Al minorenne è stata fatta una multa da 5 mila perché privo di patente, 800 euro perché il mezzo non era assicurato e 400 euro per la violazione del coprifuoco

Ha 16 anni il giovane che è scappato all’Alt della polizia, in viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè, e che è stato inseguito dagli agenti della sezione Volanti della Questura. Erano le 3 della notte fra venerdì e ieri, quindi decisamente oltre il coprifuoco, quando lo scooterista – in viale Cavaleri Magazzeni – ha abbandonato il ciclomotore ed è scappato, approfittando del buio, in aperta campagna. Non gli è però servito a nulla visto che, grazie al numero di targa, è stato poco dopo rintracciato dagli stessi poliziotti.

Il sedicenne è stato denunciato, alla Procura per i minorenni, per resistenza a pubblico ufficiale, ma è risultato essere senza patente di guida, perché mai conseguita, e il ciclomotore era senza assicurazione. Complessivamente gli sono state elevate sanzioni per circa 6.200 euro: 5 mila perché privo di patente, oltre 800 euro perché il mezzo non era assicurato e 400 euro per la violazione del coprifuoco. Il poliziotto investito è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”: non è in gravi condizioni.