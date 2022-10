Guineano disperso in mare, sentiti i compagni di viaggio: l'incidente si è verificato in acque tunisine

E' in acque tunisine, perché il barchino di ferro di 7 metri è salpato alle ore 21 di martedì da Sfax, che il guineano è affondato assieme al motore dell'imbarcazione. Sono stati ascoltati, e hanno fatto chiarezza, i 33 migranti, fra cui 4 donne, che erano su quel natante e tutti - le persone sono originarie di Guinea, Costa d'Avorio, Sierra Leone e Mali - hanno riferito che l'incidente si è verificato poco dopo la partenza.

La Guardia costiera ha effettuato il soccorso nelle acque antistanti Lampedusa. L'incidente invece si sarebbe appunto verificato in acque tunisine, motivo per il quale non è in corso nessuna ricerca del disperso.