Guidava ubriaco di notte al Villaggio Peruzzo, 25enne denunciato dalla Polizia

In evidente stato di alterazione, è stato sottoposto all'alcool test che ha dato esito positivo. Subito ritirata la patente

E' accaduto la scorsa notte nel quartiere del Villaggio Peruzzo a San Leone. Nel corso di un'operazione di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Agrigento ha denunciato in stato di libertà un venticinquenne per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Gli operatori della Squadra Volanti durante hanno anche controllato gli altr occupanti dell'autovettura, nei confronti dei quali non è stata elevata alcuna sanzione.

Alla richiesta dei documenti personali e relativi al veicolo, il conducente ha subito mostrato i segni tipici dell'ebbrezza alcolica. In particolare sarebbe stato riscontrato un "alito vinoso". Il ragazzo è stato quindi sottoposto all'esame con l'apposito etilometro con esito positivo. Il giovane, a quel punto, è stato deferito alla competente Autorità giudiziaria per la violazione di “Guida in stato di ebbrezza alcolica" con il ritiro della patente di guida.