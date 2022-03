“Guidava senza patente un veicolo non immatricolato”: giovane finisce in carcere

Si sarebbe messo alla guida di un veicolo privo di immatricolazione e senza patente. Gli agenti della polizia di Stato hanno bloccato un giovane di nazionalità rumena in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, emesso dalla Romania, per i reati di guida senza patente e guida di veicolo non immatricolato.

Nella tarda serata di ieri, martedì 15 marzo, gli agenti della sezione Volanti lo hanno condotto nella casa circondariale di Agrigento, in contrada Petrusa, dove dovrà scontare la pena.