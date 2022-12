Guida ubriaco e sbatte contro una Bmw, denunciato e patente ritirata

Guida sotto l’effetto di alcol e sbatte, lungo via Capitano Ippolito, contro una Bmw X3 guidata da una trentaseienne. Un incidente stradale che avrebbe potuto avere anche gravi conseguenze, ma che ha fatto finire al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” soltanto il trentacinquenne commerciante che era al volante della Bmw intestata alla moglie. L’uomo, al presidio sanitario, è risultato essere positivo all’abuso di sostanze alcoliche: i medici gli hanno riscontrato un tasso di 2.02 g/l.

E’ stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato contestata è stata, naturalmente, quella di guida in stato d’ebbrezza. Quale sanzione accessoria i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì gli è stata ritirata, immediatamente, la patente di guida. Non si è potuto procedere al sequestro della macchina perché risultava essere intestata alla moglie. I carabinieri del Norm sono intervenuti, durante la serata, sia in via Capitano Ippolito e poi si sono spostati al pronto soccorso del “Barone Lombardo” dove hanno acquisito il referto.