"Welcome Sciacca": 10 mila mappe turistiche verranno distribuite alle strutture turistiche

Sono 10.000 le mappe che da domani saranno a disposizione delle strutture alberghiere ed extra-alberghiere di Sciacca che sono in regola con i versamenti dell’imposta di soggiorno i cui elenchi sono già depositati presso l'ufficio.

La nuova guida della città, un pieghevole, stampato in lingua italiana e inglese, destinato ai cittadini curiosi e ai visitatori che frequentato gli eventi cittadini o che arrivano in città per una visita. La guida ha un ampio corredo fotografico, scatti d’autore realizzati nel tempo da alcuni cittadini saccensi. I punti di interesse sono spiegati con brevi testi; chi volesse saperne di più può accedere attraverso il qr code alla guida turistica multimediale pubblicata sul portale "Welcome Sciacca" che offre la possibilità di una immediata descrizione dei siti in 4 lingue (italiano, inglese, francese e tedesco).

I titolari delle strutture possono recarsi all ‘ufficio turistico per ritirare le mappe negli orari di ufficio altre mappe saranno disponibili nei siti museali e all'ufficio Turistico la per i singoli cittadini e turisti.