Guidavano con tasso alcolico superiore fino a tre volte al consentito: ritirate due patenti

Erano al voltante delle loro auto con un tasso alcolemico fino a tre volte superiore a quello previsto dalla legge, ma sono stati "pizzicati" dalla polizia stradale di Agrigento nel contesto di specifiche attività di controllo condotte nel week end.

La denuncia è scattata per due uomini, uno di 25 e uno di 50 anni. Uno dei due ha inoltre tentato di sfuggire al posto di blocco, ma è stato fermato dagli agenti dopo un inseguimento proseguito per ben un chilometro. Per entrambi è stato disposto il ritiro della patente.