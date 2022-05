Guida con patente falsa e con hashish in tasca: due denunciati a San Leone

Uno – un agrigentino di 30 anni – è stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish. L’altro – un ventiduenne della Guinea – è risultato guidare con una patente falsa. Due i denunciati, alla Procura della Repubblica, in un unico controllo messo a segno, nella notte fra domenica e ieri, a San Leone, dai poliziotti della sezione Volanti. Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo stradale, ma gli agenti si sono subito accorti che i due manifestavano insofferenza. Accertare che il ventiduenne fosse in possesso di una patente falsa è stato semplice: è bastato un accertamento sui terminali.

Entrambi comunque sono stati anche sottoposti ad un perquisizione personale e veicolare. Ed è nelle tasche del trentenne che i poliziotti delle Volanti hanno trovato quei quattro grammi di hashish. A suo carico è dunque scattata la denuncia, in stato di libertà, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La “roba”, naturalmente, è stata posta sotto sequestro e verrà, nei prossimi giorni, sottoposta ad esami qualitativi. I controlli, tanto su strada che quelli mirati, proseguiranno anche nei prossimi giorni.