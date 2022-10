Sorpreso a guidare un'auto rubata, 42enne si difende: la stavo spostando perché intralciava il traffico, denunciato

La Lancia Y è stata fermata, mentre in retromarcia da via Volturno procedeva verso via Montebello, perché individuata come veicolo da ricercare. Una macchina rubata, per la quale era stata presentata denuncia, dalla proprietaria, ai carabinieri. Il conducente, un quarantaduenne di Canicattì, s’è giustificato sostenendo “d’averla trovata davanti l’ingresso della sua abitazione”. Auto che “stava spostando per evitare che continuasse ad intralciare la circolazione stradale”. Il canicattinese è finito però nei guai per l’ipotesi di reato di ricettazione.

I poliziotti delle Volanti del commissariato di Canicattì non soltanto avevano piena contezza della denuncia di furto presentata due giorni prima, ma hanno anche accertato che il lunotto laterale era frantumato e il quadro d’accensione risultava essere danneggiato. Tanto il quarantaduenne, quanto gli altri due giovani che erano in sua compagnia su quella Lancia Y, sono stati portati subito in commissariato dove tutti sono stati, con le opportune tutele garantite dall’ordinamento, sottoposti a perquisizione. Il canicattinese che era alla guida dell’utilitaria rubata è stato, dunque, denunciato, in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’ipotesi di reato è, naturalmente, ricettazione. L’uomo ha nominato quale suo difensore di fiducia, l’avvocato Calogero Meli.

Come procedura investigativa esige, l’autovettura è stata sottoposta a tutti i rilievi ritenuti necessari dalla polizia Scientifica. Poi è stata, naturalmente, riconsegnata alla legittima proprietaria.