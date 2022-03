Fuggono dalla guerra in Ucraina: è gara di solidarietà per aiutare una famiglia

L'appello è partito sui social, e dopo pochi minuti ha preso il "volo", raggiungendo migliaia di persone. "Stanno per arrivare in città una mamma e due bambini dall'Ucraina, servono vestiti caldi".

A lanciarlo era stato Beniamino Biondi, che in questi giorni aveva a sua volta raccolto la richiesta di aiuto di una cittadina ucraina per una donna, insegnante d'inglese, che aveva lasciato il marito e padre dei suoi figli a combattere.

Era stato creato un vero e proprio corridoio umanitario che permetterà stanotte a Svetlana, Svitoslav (6 anni), Marija (13 anni) e Antonina (10 anni) di arrivare in provincia a spese del direttore dell'Accademia di Belle arti Alfredo Prado, e andare al momento a vivere in un appartamento messo a disposizione dal sindaco di Joppolo Giancaxio, Giuseppe Portella.

Stamattina, era sorta una nuova necessità: fornire loro vestiti e scarpe. Un appello che è stato raccolto da centinaia di persone che hanno portato vestiti abiti di ogni tipo (anche più di quanto fosse necessario) in un bar cittadino che era stato individuato come punto di conferimento. Una "valanga" di generosità che ha permesso di interrompere la raccolta quasi subito.

"So che tutta la comunità di Joppolo - spiega Biondi in una nota - attende con trepidazione di potere accogliere i bambini, offrendo ciascuno di loro aiuto e amicizia, e sono certo che potranno ricompensarli dei traumi di questi giorni e della mancanza del loro padre, stretto a un fucile. Domattina, dopo una notte di riposo, ci sarà un momento di condivisione autentica con tutta la comunità del paese, scrivendo una bellissima pagina di solidarietà e di accoglienza civile. Prima nella sala del Consiglio Comunale di Joppolo Giancaxio e poi nelle strade del paese, dove tutta la cittadinanza scenderà in piazza per omaggiare d'affetto gli amici giunti da lontano".