Fortitudo e fondazione "Agire insieme" a braccetto per l'Ucraina: al via la missione umanitaria

Anche lo sport locale per dare una mano all’Ucraina. La Fondazione Agire Insieme, la Fortitudo Agrigento e la Moncada Energy Group scendono in campo per sostenere i profughi.

Il presidente della Fondazione Salvatore Moncada e il presidente della Fortitudo Gabriele Moncada hanno organizzato una raccolta di coperte, acqua, medicinali e cibo a lunga conservazione che si sono aggiunti ai beni donati direttamente la Moncada Energy Group.

Il tutto è stato spedito con due pullman che porteranno i beni a destinazione e poi torneranno indietro con a bordo i cittadini ucraini che fuggono dalla guerra e che potranno essere ospitati ad Agrigento e nei vari comuni della provincia.

"Vogliamo aiutare una popolazione devastata dalla guerra - ha detto Salvatore Moncada - e non vogliamo tirarci indietro, non possiamo farlo".