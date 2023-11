Guerra in Ucraina e accoglienza dei profughi, il console generale Kovalenko in città: “Grazie Agrigento!”

Visita ad Agrigento del console generale d'Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko. Il diplomatico è stato accolto dal prefetto di Agrigento Filippo Romano ed entrambi hanno accolto l'invito del presidente del polo territoriale universitario di Agrigento, il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, a visitare la mostra intitolata “Odessa Steps, la scalinata Potemkin fra cinema e architettura” ed allestita al museo archeologico regionale “Pietro Griffo”. Durante l'incontro, che si è svolto nella sala “Zeus” del museo, si è parlato anche del periodo storico che vede l'Ucraina impegnata nella guerra contro la Russia e di come il conflitto bellico stia mettendo a rischio le bellezze architettoniche della città di Odessa. Fra queste anche la superba scalinata resa nota dal cinema che è stata progettata dall'architetto italiano Francesco Carlo Boffo. Dal museo il console generale d'Ucraina a Napoli ha ringraziato la comunità agrigentina per l'accoglienza dei profughi in fuga dalla guerra.