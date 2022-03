La guerra in Ucraina, Biondi: "Farmacie disponibili ad allestire dei banchetti per la raccolta dei medicinali"

Mentre il parlamentare Pylypenko lancia un appello alla cooperazione per aiutare gli ucraini, lo scrittore avverte: "Noi non ci stiamo occupando di nessuna raccolta di fondi, attenti quindi agli sciacalli”

Appello alla cooperazione per gli aiuti al popolo ucraino giunge ad Agrigento dal parlamentare ucraino Volodymir Pylypenko. Quest'ultimo, in un drammatico video messaggio, inoltrato all'operatore culturale Beniamino Biondi che dal 2018 è stato chiamato dal parlamentare quale responsabile dei rapporti con i Paesi del Mediterraneo, descrive le fasi dell'invasione dell'esercito russo in Ucraina.

Intanto, lo scrittore Beniamino Biondi (che tre anni fa era stato nominato, proprio dal deputato Volodymir Pylypenko, responsabile dei rapporti con i paesi del Mediterraneo ndr.) registra adesioni di enti e istituzioni che si stanno mobilitando per contribuire con la donazione di farmaci da inviare nelle zone di guerra.

Ai microfoni di AgrigentoNotizie dice di avere avuto la disponibilità delle farmacie ad allestire dei banchetti per la raccolta dei medicinali e precisa che nessuna raccolta di fondi è attiva nella città dei templi. “Se qualcuno dovesse speculare facendo sciacallaggio o dovesse presentarsi a mio nome – avverte Biondi – denunciate queste persone alle autorità”.