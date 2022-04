Profughi ucraini a Montevago, bimbi pronti per andare a scuola: studieranno la lingua italiana

Dopo l’accoglienza adesso è arrivato il momento della socializzazione. Il sindaco La Rocca Ruvolo: “Abbiamo organizzato un incontro in biblioteca per farli sentire parte integrante della nostra comunità”

A Montevago i bambini ucraini giunti in provincia di Agrigento dai luoghi di guerra sono pronti per andare a scuola. Grazie al progetto “Un cuore per l’Ucraina”, i più piccoli avranno la possibilità di studiare anche la lingua italiana per integrarsi perfettamente nella comunità che ha voluto accoglierli.

“Abbiamo organizzato un primo incontro - spiega il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - all’interno della biblioteca. Abbiamo distribuito materiale scolastico e abbiamo gettato le basi per un efficace processo d’integrazione. L’obiettivo è farli stare con gli altri e non farli sentire diversi. Voglio ringraziare di cuore tutte le associazioni, la rete di volontariato, i semplici cittadini, gli assessori e il vicesindaco che ci hanno dato una mano in questa delicata fase successiva alla prima accoglienza.

All’inizio abbiamo dato risposte, da domani dobbiamo inserire questi bambini nella nostra società”.