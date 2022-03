Accoglienza profughi, la precisazione di Biondi: “Sono stato incaricato dal governo ucraino”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Per conoscenza e per giusta pubblicità, in virtù del ruolo formale da me assunto, inoltro copia del documento di incarico ricevuto dal Governo Ucraino, trasmettendo l’esatto contenuto del testo, ai fini della legittima rappresentanza istituzionale negli ambiti delegati.

“Si comunica che il Dr. Beniamino Biondi, in virtù degli impegni culturali assunti con il nostro Paese e delle relazioni politiche e incarichi formalizzati con il nostro Governo Nazionale e Amministrazione Miliare, ha titolo quale persona di fiducia e responsabile nella gestione delle emergenze di logistica e di accoglienza in Sicilia, salvaguardando con giusta lealtà la posizione del popolo ucraino rifugiato, e ha titolo per la partecipazione a tavoli istituzionali e incontri formali con le Autorità Italiane e per la comunicazione con le fonti ucraine dentro il nostro Paese e nella Regione Sicilia. Quale persona di fiducia, si legittima Beniamino Biondi come necessaria presenza per i rapporti con la comunità ucraina e con l'Ambasciata Ucraina in Italia, per le ragioni suddette”.