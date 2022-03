“Favara for Ukraine”, il vice presidente nazionale di Ance giovani: ”Aiutare per dare più valore alla vita”

Fra i nove volontari della missione umanitaria “Favara for Ukraina” c'era anche l'imprenditore Tommaso Sciara, vice presidente nazionale dei giovani costruttori edili. “E' stata una missione educativa perchè mi ha fatto capire che significa la guerra – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il trentottenne vice presidente di Ance giovani – dopo questa esperienza, se un giorno dovessi avere dei figli gli spiegherò che, fra i popoli, non dovrebbero esistere differenze tali da giustificare un conflitto e che invece è molto importante restare tutti uniti per aiutarsi e – conclude Sciara - per apprezzare meglio il valore della vita”.