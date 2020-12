Guasto all'acquedotto Voltano, Favara nei guai: il comune resta a secco

Guai e disservizi per Favara. Gli operatori dell'Ati hanno riscontrato un guasto alla condotta di adduzione al serbatoio comunale “Cartesio”, in via Caduti in Miniera, nel territorio di Aragona. Per permettere agli operai di lavorare è stato necessario sospendere la fornitura idrica anche alle utenze gestite dall'acquedotto "Voltano". Quindi, la turnazione idrica a Favara prevista sia oggi che domani è stata sospesa.

"Ripristinata la regolare fornitura idrica - fanno sapere dall'Ati - la distribuzione tornerà regolare, ma, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".