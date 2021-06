Acqua, guasto all'acquedotto Voltano: disagi per 10 comuni della provincia

Un gusto all'acquedotto mette a rischio l'approvvigionamento idrico in ben 10 comuni della provincia nella giornata del 30 giugno.

La gestione commissariale di Girgenti Acque fa sapere, infatti, che per eseguire un improcrastinabile intervento di riparazione sull’acquedotto Voltano, per un guasto riscontrato in contrada Barone, in territorio di Sant' Angelo Muxaro, che provoca un considerevole riversamento di liquido lungo la strada provinciale 19, sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Agrigento (frazione di Giardina Gallotti, frazione di Montaperto), Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Raffadali e Santa Elisabetta.

Sarà invece ridotta la fornitura idrica nei comuni di Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, zona industriale e serbatoio Madonna delle Rocche), Comitini Porto Empedocle (Zone Bellavista, Caliato e Utenze Voltano), Aragona, Favara, utenze Voltano.

E' stato inoltre comunicato che potranno verificarsi degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate del 30 giugno e 1 luglio.

"Appena saranno ultimati gli interventi di riparazione - si legge in una nota della gestione commissariale - la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".