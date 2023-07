Guasto alla condotta del “Tre Sorgenti”, niente acqua in diversi Comuni: ecco dove

Problemi di distribuzione di acqua in diversi Comuni della provincia a causa di un guasto alla condotta del “Tre Sorgenti”. Si tratta in particolare del tratto che va dal partitore di San Biagio Platani al partitore Montagna di Grotte in contrada Muxarello ad Aragona. E’ stata sospesa la fornitura idrica ai Comuni di Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo e Palma di Montechiaro. Aica ha già avviato i necessari interventi di riparazione ma potrebbero verificarsi delle variazioni rispetto alle turnazioni previste.

“La distribuzione - fanno sapere da Aica - tornerà regolare al termine dei lavori e, comunque, nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.