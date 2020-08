Guasto al "Sansovino", Martello: "Serve lo stato d'emergenza"

"Il guasto alla nave di collegamento fra Lampedusa, Linosa e Porto Empedocle è un ennesimo macigno sulla nostra economia già messa a dura prova da una serie di problemi. Mi chiedo cosa altro debba accadere per dichiarare lo stato di emergenza a Lampedusa, dal momento che senza un provvedimento straordinario sembra impossibile poter affrontare in modo adeguato le numerose e differenti problematiche con le quali dobbiamo fare quotidianamente i conti sulla nostra isola". Lo ha detto, commentando l'accaduto, il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oltre a quanto accaduto al portellone della Sansovino, episodio che evidenzia ancora una volta la necessità di collegamenti efficienti per le nostre isole - aggiunge Martello - ricordiamo il problema che nei giorni scorsi ha reso quasi impossibili le comunicazioni telefoniche, con le conseguenze che è facile immaginare per gli operatori turistici che non potevano ricevere prenotazioni".