Un guasto manda in tilt il campo pozzi Carboj, disservizi idrici in tutta Sciacca

A causa di un guasto del trasformatore di media tensione, che alimenta il campo pozzi di contrada Carboj, tutto l'impianto è stato spento. E' accaduto - secondo quanto riferisce Aica - ieri pomeriggio.

"Ciò provocherà in tutto il comune di Sciacca disservizi idrici. Aica ha già avviato le procedure di emergenza per risolvere l'inconveniente e ha anche noleggiato un trasformatore che sarà installato domani così da riprendere, nella giornata di venerdì, l'esercizio del campo pozzi di contrada Carboj - spiegano - . Tutto ciò in attesa della fornitura del nuovo trasformatore per la quale si prevedono tempi di consegna abbastanza lunghi. Infine, è stata eseguita la regolazione nei comuni serviti e alimentati dall'acquedotto Favara di Burgio (Ribera, Calamonaci, Agrigento e Licata) così da limitare i disagi".