Ennesimo guasto alla condotta idrica a Sciacca: mezza città resta senz'acqua. A comunicarlo è Aica, la società consortile che gestisce il servizio idrico. Nelle zone del centro storico servite dal serbatoio, nell'attesa dell'intervento di riparazione, sono previsti disagi. Domani, in particolare, salterà il turno di distribuzione idrica nelle zone contrassegnate con i codici 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C che corrispondono alle seguenti aree:

ZONA 2A: Via San Paolo, zona porto, via Porta di Mare, Via Caricatore;

ZONA 2B: Viale della Vittoria, Corso Vittorio Emanuele, Quartiere Marinai, Piazza Scandaliato, Via Roma, Via Garibaldi, Cortile Chià Chià, Via Castello, Piazza San Nicolò, Via Ravasio;

ZONA 2C: Via Giummare, Via Valverde, Via Porta San Pietro, Via Porta San Calogero, Via Perollo, Cortile Chiodi, Via Giglio;

ZONA 3A: Via Cronio, Via De Gasperi alta, Via Goletta, Via Garigliano, Via Scaglione;

ZONA 3B: Via Giotto, Via Rocca dei Fiori, Via Mazzini bassa, via De Gasperi Bassa;

ZONA 3C: Via Verona, Via Cappuccini, Rione Fratelli Bandiera, Via Puglia, Via IV Novembre, Via del Sole, Via Sarno, Via Brigadiere Nastasi, Via delle Edere, Via dei Gelsomini.