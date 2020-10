"Guasto alla condotta di adduzione", guai per San Giovanni Gemini: il comune rimane a secco

Ancora guai per l'Agrigentino. Girgenti acque, tramite nota, fa sapere che "nella giornata di oggi Siciliacque Spa società di Sovrambito, ha informato, per le vie brevi, dell’interruzione improvvisa della fornitura idrica presso il punto di consegna denominato “Serra Canale”, a causa di un guasto alla condotta di adduzione". Disagi per gli abitanti di San Giovanni Gemini. La turnazione idrica in programma oggi e domani potrebbe subire limitazioni o slittamenti.

"Rpristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione nel comune tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".