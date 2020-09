Guasto all'acquedotto Voltano, guai per tutti: mezza provincia a secco

Mezza provincia a secco. Secondo quanto fatto sapere da Girgenti acque, è stata interrotta la fornitura idrica per interventi di manutenzione all’acquedotto “Voltano”. Tutto questo è accaduto in contrada Canale, a Sant’Angelo Muxaro, ma anche in contratta Mulinazzo a Santo Stefano di Quisquina.

Niente acqua per mezza provincia. Rimane a secco Agrigento, nella frazione di Giardina Gallotti e Montaperto. Ma anche: Sant’Angelo Muxaro, Joppolo, San Biagio Platani, Raffadali, Santa Elisabetta, Aragona, Comitini, Porto Empedocle. Fornitura ridotta per Favara, ed Agrigento nelle zone di: via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele e la zona Industriale.