Guasto all'acquedotto Fanaco, 9 Comuni restano senz'acqua

Niente acqua in 9 Comuni dell'Agrigentino. Un guasto nella condotta ha provocato l'interruzione dell'acquedotto Fanaco. Lo rende noto la gestione commissariale del servizio idrico integrato che è stata, a sua volta, allertata da Siciliacque Spa. Sono rimasti a secco, poiché alimentati proprio dal "Fanaco", i Comuni di Ravanusa, Canicattì, Campobello di Licata e Casteltermini. Per lo stesso motivo risulta minore la fornitura idrica nei Comuni alimentati dal partitore di Aragona: Agrigento (zona San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia); Aragona; Comitini; Porto Empedocle (zone Bellavista e Caliato); Favara e le utenze Voltano.

Ma non è finita. Risulta sensibilmente ridotta - rendono noto sempre i commissari della Girgenti Acque - la fornitura idrica in arrivo al punto di consegna serbatoio “Forche” del Comune di Agrigento, a servizio dei seguenti serbatoi: Giardini; Rupe; Itria; Madonna delle Rocche; Viale della Vittoria; Forche; Cozzo Mosè e Poggio Muscello.

Le turnazioni idriche in programma per domani, 28 agosto, e per sabato subiranno degli slittamenti.

La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque, società di sovrambito, avrà ripristinato la fornitura idrica ai Comuni, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.