Guardia medica turistica, Asp a caccia di locali da affittare nelle zone balneari

Via all'attivazione del servizio di guardia medica turistica, l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento è a caccia di immobili da affittare tra i centri balneari di Mollarella, Marina di Palma e Porto Empedocle (zona lidi).

Il periodo di interesse è dal 15 giugno al 15 settembre. I potenziali interessati potranno consultare l’avviso integrale contenente le specifiche tecniche nella sezione amministrazione trasparente del sito www.aspag.it e contattare l’Uoc servizio economico - finanziario e patrimoniale per eventuali chiarimenti. Le offerte dovranno pervenire entro le 9 del 27 maggio prossimo.

Per tutti gli immobili l’Asp richiede che si trovino in zone facilmente accessibili all’utenza, che siano immediatamente raggiungibili con qualsiasi mezzo e con la vicinanza di sufficienti spazi di parcheggio. I locali dovranno essere a norma per quanto riguarda sia la sicurezza degli impianti che l’abbattimento di ogni barriera architettonica e inoltre dovranno essere provvisti di adeguata climatizzazione. Si richiede inoltre ulteriori requisiti fra cui l’ubicazione al piano terra, una superficie complessiva non inferiore a 60 metri quadri, la suddivisione in almeno tre stanze più due servizi igienici, la presenza di porta antisfondamento e di grate alle finestre.