Guardia medica turistica chiusa a San Leone? Il Codacons chiarisce: “Solo una stanza ma il servizio rimane attivo”

Il Codacons è stato contattato da numerosi cittadini e imprenditori turistici, in ansia, per la notizia della chiusura della Guardia medica turistica di San Leone. Abbiamo sentito la direzione Asp (il commissario straordinario Mario Zappia) ed Ercole Marchica che hanno immediatamente chiarito che “Nell’ambito della campagna di controlli denominata ‘Estate tranquilla 2022’, i carabinieri del Nas hanno sì riscontrato alcune irregolarità all’interno della Guardia medica turistica di San Leone in viale dei Giardini, ma il locale destinato a “presidio sanitario di continuità assistenziale turistica” solo per una delle stanze è stato chiuso risultando inadeguato perché mancante dei sistemi di video-sorveglianza, di allerta personale, delle inferriate alle finestre della sala visita e dei servizi igienici.

Mancanti anche i dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Nei locali dei servizi igienici sono state trovate, provvisoriamente custodite, 6 scatole sigillate contenenti rifiuti sanitari destinati allo smaltimento.

A tal proposito il direttore del Distretto sanitario di Agrigento, Ercole Marchica, ha precisato che “Non è stato chiuso il servizio di guardia medica turistica che rimane attivo negli stessi locali: è stata chiusa solo una stanza all’interno degli stessi in quanto non collegata con il sistema di video-sorveglianza, presente e funzionante in tutta la struttura restante. Ha anche chiarito che il sistema di protezione individuale è presente e i sistemi anti intrusione sono in funzione ivi compresa all’occorrenza la chiusura automatica della saracinesca in ferro”. Siamo dunque felici di poter dare una buona notizia.