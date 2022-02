Guardia medica devastata, il sindaco: "E' inaccettabile quanto accaduto, occorre garantire sicurezza agli operatori sanitari"

"Condanno con forza il gesto di inciviltà inaudita. Sono certo, ed esprimo il mio ringraziamento a carabinieri e polizia, che verranno individuati i responsabili. E' veramente qualcosa di inaccettabile che non trova posto in una società civile. Rivolgo un appello all'Asp di Agrigento e all'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, affinché si possa potenziare il servizio e gli operatori sanitari lo possano svolgere in piena sicurezza". Lo ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, commentando il devastante raid vandalico messo a segno dalla Guardia medica della città.

"Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Ruggero Razza per aver scelto Palma di Montechiaro fra le realtà dove avviare le case comunità, dimostrando ancora una volta l'attenzione che il governo regionale, guidato dal presidente Musumeci, ha per i territori e in particolare per questa città - ha aggiunto Stefano Castellino - . Nell'attesa che questo importante presidio si avvii, occorre tutelare da un lato la sicurezza dei sanitari e dall'altro lato la salute pubblica. Non si può accettare che dei facinorosi o degli incivili, preda dei fumi dell'alcol o degli stupefacenti o per manifesta inciviltà, possano distruggere o intimorire gli operatori del 118 e della Guardia medica che svolgono il loro dovere". Castellino esprime fiducia non solo sulle forze dell'ordine, ma anche sul fatto che l'area era videosorvegliata: "Siamo certi che l'Asp ha già dato alle forze dell'ordine accesso alle immagini affinché i responsabili possano essere immediatamente individuati. Sono episodi spiacevoli che però non devono arrestare il percorso di cambiamento che il nostro territorio ha iniziato e proseguirà con forza. Siamo inoltre certi - ha concluso il sindaco di Palma di Montechiaro - che il commissario Zappia e il dottore Curella, che è il capo dipartimento di Palma e Licata, pongano in essere gli interventi necessari per garantire la sicurezza di tutti gli operatori sanitari".