Guardia di finanza, il colonnello Maggio saluta la città: arriva Rocco Lopane

A distanza di tre anni il colonnello Pietro Maggio, saluta Agrigento. Si è tenuto il passaggio di consegne al comando provinciale della Guardia di finanza. Il colonnello Maggio a distanza di 3 anni dal suo insediamento nel delicato contesto Agrigentino, lascia la città dei templi per assumere un nuovo incarico presso il comando Interregionale dell’Italia Sud – Occidentale di Palermo; al suo posto è giunto il colonnello Rocco Lopane. Il colonnello Maggio, prima di lasciare la sede di Agrigento, nel suo intervento ha espresso in "primo luogo la propria gratitudine alla città che lo ha accolto ed ospitato per un periodo non breve ed intenso",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maggio, durante un consueto discorso di ringrazimento, è così intervenuto. "Un sincero ringraziamento ha rivolto all’arcivescovo di Agrigento, al prefetto, alla magistratura, al questore, al comandante dell’arma dei carabinieri, Capitanerie di porto, polizia Penitenziaria, ai vertici delle altre forze di polizia. Altro pensiero è stato rivolto alle istituzioni statali e regionali presenti sul territorio, al libero consorzio comunale, ai sindaci ed alle polizie Locali. Altrettanta gratitudine è stata espressa per gli organi di stampa ed informazione che hanno sempre sostenuto l’azione del Corpo nel suo impegno quotidiano sul territorio. Il colonnello Maggio - fanno sapere dalla Guardia di finanza - ha sottolineato che sono stati anni intensi che lo hanno arricchito sia sotto il profilo professionale che umano".