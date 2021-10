Guardia di finanza dona furgone al Comune: servirà per la prevenzione del randagismo

La Guardia di finanza, il reparto Tla di Palermo, ha donato un furgone Fiat Scudo al Comune di Agrigento. Donazione che è stata già accettata dalla giunta municipale di palazzo dei Giganti.

L'amministrazione, venuta a conoscenza che la Guardia di finanza doveva dismettere un furgone adibito all’attività cinofila, ne ha fatto richiesta per poter utilizzare il mezzo per le attività istituzionali: per attività di prevenzione al randagismo. In concomitanza, fra l'altro, con l’imminente apertura - assieme all'Asp - di un ambulatorio veterinario comunale. Il reparto Tla della Guardia di finanza si è dichiarata disponibile alla cessione gratuita dello automezzo Fiat Scudo. L'Esecutivo di Micciché, nelle ultime ore, ha deliberato di acquisire al proprio patrimonio l’automezzo visto che ha tutte le caratteristiche per rispondere alle esigenze ed alle necessità della comunità.