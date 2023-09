Vandali scatenati alla villetta di Padre Pio, unanime coro di sdegno per l'oltraggio al luogo sacro

Danneggiato l'altare della villetta Padre Pio di Grotte. E' stato un vero e proprio oltraggio ad un luogo sacro quello che è stato compiuto nella notte fra sabato e domenica. E lo sdegno, nel paese, dilaga per quanto accaduto. "Piange il cuore" - dicono coloro che si prendono cura dell'angolo cittadino - . Gli stessi che hanno, naturalmente, già preannunciato denuncia a carico di ignoti alla stazione dei carabinieri.

I vandali, "armati" di coltello (che è stato lasciato sul posto ndr.), hanno distrutto i ceroni collocati sull'altare e imbrattato con la scritta "Ciao" il marmo dell'altare. Danneggiati anche i lumini che venivano ricaricati con delle batterie. "Vi dovreste semplicemente vergognare" - viene detto, a chiara voce, dai grottesi - . "Qualcuno vi ha visti! Qualcuno vi ha visti!" - è stato aggiunto - . "Il paese è piccolo e la gente mormora - è stato ricordato - . La villetta di padre Pio non ha telecamere di videosorveglianza, ma ci sono gli occhi".

"Non è mai successo in 22 anni, chi ha fatto questa cosa si dovrebbe vergognare. E' una cosa insegna, fa male al cuore!" - è stato detto in maniera chiara - .