Il raid vandalico alla villetta di Padre Pio, presentata denuncia ai carabinieri

La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata ieri. A farlo, dopo il raid vandalico che ha devastato la villetta comunale Padre Pio di via del Gesù a Grotte, è stata un insegnante.

Tra le ore 22 di sabato scorso e le 18,30 dell'indomani, qualcuno - in maniera indisturbata - ha imbrattato, con la cera ricavata dai ceroni, ed ha scalfito con un corpo contundente, l'altare della villetta. Il danno del gesto, che ha tutte le caratteristiche dell'oltraggio ad un luogo sacro, non è stato quantificato e non è coperto da assicurazione.

I carabinieri hanno informato il sostituto procuratore di turno e hanno, naturalmente, avviato le indagini per identificare il balordo o i balordi che si sono resi responsabili di un fatto che, a Grotte, unanimemente, ha sollevato sdegno

"Non è mai successo in 22 anni, chi ha fatto questa cosa si dovrebbe vergognare. E' una cosa insegna, fa male al cuore!" - era stato già detto in maniera chiara - .