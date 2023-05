Posteggia l'auto e dopo due ore la ritrova con tutte le ruote tagliate: casalinga nel "mirino"?

Lascia la sua Lancia Ypisoln posteggiata in centro, a Grotte, e dopo due ore la ritrova con tutti e quattro i pneumatici tagliati. E' una casalinga sessantacinquenne del paese la proprietaria dell'utilitaria che è finita nel mirino di chi ha voluto concretizzare quello che è stato un avvertimento. Impossibile pensare infatti, visto che le ruote tagliate sono state ben quattro, ad un raid vandalico. Su quanto avvenuto, e denunciato, hanno avviato le indagini i carabinieri della stazione di Grotte che sono coordinati dal comando compagnia di Canicattì.

L'inquietante danneggiamento - che sembrerebbe avere tutte le caratteristiche dell'intimidazione - è stato messo a segno nel centro di Grotte fra le ore 19 e le 21 di domenica scorsa. A denunciarlo, l'indomani, alla stazione dei carabinieri del piccolo Comune, è stato un familiare convivente della donna. Il gesto, almeno per il momento, sembrerebbe essere veramente inspiegabile. I militari dell'Arma hanno avviato la Procura della Repubblica di Agrigento e hanno, appunto, avviato le indagini per cercare di stabilire chi e perché si sia reso responsabile di un simile danneggiamento.

Grotte è uno dei Comuni della provincia che ha un ottimo sistema di videosorveglianza pubblica. E non è escluso che i carabinieri - seppur nel più fitto riserbo investigativo - abbiano iniziato a muovere i primi passi investigativi proprio dall'acquisizione degli eventuali filmati. Non filtrano però, inevitabilmente, indiscrezioni al riguardo. Scontato che servirà del tempo affinché si possa far chiarezza.