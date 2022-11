Sorpresi mentre svaligiavano l'abitazione di anziani, arrestati due romeni in trasferta

Due romeni, residenti a Canicattì, di 37 e 31 anni, sono stati arrestati dai carabinieri perché sorpresi mentre svaligiavano un appartamento del centro di Grotte.

I militari dell'Arma si sono insospettiti perché hanno notato la finestra aperta al primo piano di un’abitazione. Hanno deciso di procedere ad ispezione, e con l'ausilio della pattuglia dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Canicattì che è giunta in maniera fulminea a Grotte, i carabinieri hanno fatto irruzione e hanno trovato i due, dei braccianti agricoli, intenti a rovistare e a imbustare monili e suppellettili di valore: tutto pronto, di fatto, per essere portato via.

I proprietari della casa, due anziani che avevano trascorso fuori la serata, hanno trovato, rientrando, la porta aperta e i carabinieri che avevano appena arrestato i due. Entrambi, M. G. e N. E. di 37 e 31 anni, sono stati posti ai domiciliari. Il giudice, ieri pomeriggio, ha convalidato i due arresti ed ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.