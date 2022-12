Furto di 20 bidoni di olio d'oliva e una motosega: razziato garage di pensionato

Hanno forzato la serratura, si sono intrufolati nel garage e – senza essere visti, né sentiti – hanno portato via 20 bidoni, da 20 litri ciascuno, contenenti olio di oliva e una motosega. E’ stato quantificato in circa 2.600 euro il danno provocato ad un pensionato settantaduenne. Un anziano che s’è rivolto alla stazione dei carabinieri per formalizzare una denuncia di furto a carico di ignoti. E i militari dell’Arma hanno naturalmente, subito, avviato le indagini per provare a dare un nome e cognome all’autore, o autori, del colpo.

E’ accaduto tutto in via Whashington, a Grotte. Una realtà dove, nelle ultime settimane, risultano essere in aumento gli anomali episodi. Il furto nel magazzino segue infatti – anche se non c’è assolutamente nessuna corrispondenza – i misteriosi incendi a due magazzini e altrettante abitazioni disabitate. Fatti diversissimi appunto, ma che stanno, forse inevitabilmente, alzando la tensione in quella che è una piccolissima realtà.

Non c’è nessun allarme furti, comunque, a Grotte dove la media statistica è forse anche più bassa rispetto agli anni passati.

Spetterà ai carabinieri, chiaramente, provare ad identificare il ladro. Non è chiaro, anche perché a quanto pare il pensionata non si reca quotidianamente nel suo garage, quando il furto è stato messo a segno. Verosimilmente potrebbe essere accaduto fra il 14 novembre e domenica scorsa. Proprio domenica infatti, nel momento in cui il settantunenne è andato nel suo garage, è stata fatta la scoperta. Evidente comunque che chi ha agito sapeva che, probabilmente, all’interno di quell’immobile non frequentato avrebbe trovato qualcosa di interessante. E dopo aver forzato la serratura di ingresso ha avuto il tempo – senza, appunto, essere visto, né sentito – di portar via ben venti bidoni, da venti litri ciascuno, contenenti olio di oliva e una motosega. Non è escluso, spetterà alle indagini dei carabinieri stabilirlo, che ad agire possano anche essere state più persone.