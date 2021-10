Lascia l'auto a pochi passi da casa e non la ritrova più: sparita Fiat Punto di commerciante

Aveva lasciato l’auto, una Fiat Grande Punto, posteggiata lungo via Macchiavelli. Ieri mattina presto, al momento di riprendere l’utilitaria, non l’ha più trovata. La vettura del commerciante venticinquenne era sparita, dissoltasi nel nulla. A presentarsi alla stazione dei carabinieri di Grotte, ieri mattina, è stato il padre – un cinquantaquattrenne disoccupato - che ha formalizzato la denuncia di furto a carico di ignoti.

Non si tratta del primo colpo del genere, il che rappresenta una sorta di novità criminale per la piccola realtà di Grotte. La vettura è scomparsa durante la notte: era stata lasciata posteggiata, forse come sempre nello stesso punto, alle 23.50 circa e alle 6 di ieri non c’era più. Un furto che non risulta essere coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri, dopo aver raccolto la denuncia, hanno subito avviato le ricerche dell’utilitaria e le indagini. Il primo passaggio investigativo è consistito nel dare un’occhiata ai filmati degli impianti di videosorveglianza. Grotte è dotata di un capillare ed efficiente sistema di telecamere che tengono d’occhio non soltanto gli ingressi del paese, ma grosso modo tutte le strade principali.